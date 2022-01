Thiaw: il curioso retroscena sull’interessamento del Milan

Piccolo retroscena sull’interessamento del Milan nei confronti di Malick Thiaw. A proporre il classe 2001 al club rossonero, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, è stato lo stesso procuratore del calciatore Gordon Stipic.

Quest’ultimo cura inoltre gli interessi di Hakan Calhanoglu. Proprio il turco che la scorsa stagione rifiutò di rinnovare il proprio contratto con il Milan, per poi passare all’Inter in estate a parametro zero.

Hakan Calhanoglu

Potrebbe essere proprio l’eventuale trasferimento del difensore centrale a ricreare un clima di distensione tra le due parti.

Stefano Cori