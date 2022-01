Stop Milan, fallisce il sorpasso all’Inter: Napoli più vicino

Un Milan non convincente viene fermato clamorosamente a San Siro dallo Spezia. Il gol di Leao arrivato nel finale di primo tempo sembrava prospettare una seconda parte di match agevole. Ma così non è stato.

Spezia, Agudelo, Milan

La squadra di Thiago Motta ha infatti trovato la rete grazie ad un’incursione di Agudelo al minuto 64. In seguito i rossoneri, nonostante gli sforzi ed un gol di Messias annullato per un clamoroso errore dell’arbitro Serra, non sono riusciti a tornare in vantaggio.

La beffa è arrivata al 95esimo minuto, grazie ad un contropiede degli spezzini, finalizzato da Gyasi.

Gyasi, Spezia, Milan

Tre punti preziosi per lo Spezia e occasione di sorpasso persa per i ragazzi di Pioli, ora a +2 sul Napoli, avvicinatosi grazie al successo per 0-2 contro il Bologna.

Alessio Dambra