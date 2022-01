Superlega, tre club vanno avanti: avete sentito?

Il progetto Superlega, nonostante tutte le difficoltà incontrate, secondo le indiscrezioni raccolte dal Financial Times pare possa ancora continuare.

Juventus, Real Madrid e Barcellona, infatti, non hanno mai abbandonato l’idea di una nuova competizione, anzi.

Florentino Perez, Real Madrid, LaLiga

I tre presidenti dei club – Florentino Perez, Joan Laporta e Andrea Agnelli – si sono incontrati ad agosto ed hanno in mente delle novità per questo nuovo anno.

Nelle loro intenzioni, infatti, hanno in programma delle modifiche alla manifestazione: riorganizzare il torneo per renderlo più appetibile ai tifosi e per evitare ripercussioni dal punto di vista legale.

Il Milan, dal canto suo, si è chiamato fuori dopo l’insorgere dei tifosi: la vicenda comunque continua, la Superlega è ancora viva!