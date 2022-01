Theo nella storia: è il primo difensore a farlo!

Ancora Theo Hernandez, l’inarrestabile Theo Hernandez: è questo il ritornello che rimbomba nella testa di tutti i fortunati che hanno assistito alle ultime prestazioni del forte terzino sinistro rossonero. Inarrestabile, sì: a Roma ma ancor di più oggi contro il malcapitato Venezia.

Theo, Hernandez, Doppietta

Una prestazione totale, condita da due gol che proiettano il Milan – soltanto momentaneamente – al primo posto in classifica. La doppietta, oltre ai tre punti, regala al francese il pass per entrare nella storia della Serie A: grazie ad essa, Theo è il primo difensore nella storia del nostro campionato a segnare tre doppiette. Le prime due messe a segno contro Parma e Torino.

Ma non solo: come riporta Opta Paolo, da quando gioca nel Milan (2019/2020) Theo è il difensore ad aver fatto più doppiette nei cinque maggiori campionati europei. Inarrestabile, per davvero.

Pierfrancesco Vecchiotti