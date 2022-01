Prima offerta rossonera per Thiaw: la risposta dello Schalke

Il Milan avrebbe avanzato allo Shalke 04 una prima offerta per prelevare a titolo definitivo il giovane difensore Malick Thiaw. Il ragazzo dalla doppia nazionalità – tedesca e finlandese – sta ben figurando in Bundesliga 2 e ha attirato su di sé i riflettori di molti top club.

Maldini, Milan, Thiaw

L’offerta di Paolo Maldini

Il Milan avrebbe presentato al club di Gelsenkirchen un’offerta da 6,5 milioni di euro. No secco da parte della dirigenza dello Shalke 04 che per meno di 10 milioni di euro non lascerà partire il giovane difensore dell’Under 21 tedesca.

di Sergio Poli

LEGGI ANCHE: La Juve ci prova per il rossonero: Milan avvisato!

LEGGI ANCHE: Thiaw: il curioso retroscena sull’interessamento del Milan