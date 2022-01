La Juve ci prova per il rossonero: Milan avvisato!

La dirigenza bianconera è attivissima sul mercato. L’effetto Vlahovic potrebbe ripercuotersi anche sul Milan. Vi spieghiamo il perchè. Se è vero che l’attaccante serbo è un grande investimento per i bianconeri, è altrettanto vero che la famiglia Agnelli dovrà rientrare almeno in parte dal grande esborso che il colpo Dusan Vlahovic comporta.

Il Milan cosa c’entra?

In tutto questo c’entra anche il Milan. In estate De Ligt è l’indiziato numero uno per fare cassa in casa Juventus. Il Barcellona e sulle sue tracce e allora ecco che la vecchia signora studia già i possibili sostituti. In tal senso Alessio Romagnoli è una delle prime scelte di Cherubini e di conseguenza Paolo Maldini dovrà stare molto attento se non vorrà farsi soffiare il difensore da sotto il naso.

di Sergio Poli

