L’edizione odierna del Corriere dello Sport elogia il centrocampista del Milan Tonali, designandolo come prossimo capitano dei rossoneri.

Il quotidiano fa il punto sulla carriera di Tonali in rossonero. Dopo il difficile anno di ambientamento della scorsa stagione, in questa stagione il centrocampista è diventato uno dei pilastri della squadra.

In questo momento di emergenza poi il centrocampista sta brillando particolarmente, dimostrandosi essenziale per il gioco di Pioli. Il giornale prosegue esaltando il numero 8 del Milan e paragonandolo e Gattuso, rilanciando anche in ottica nazionale.

Tonali capitano Milan

Tonali potrebbe davvero essere il futuro capitano del Milan, la passione per i colori rossoneri l’ha sempre avuta. Non dimentichiamoci che ha scelto di venire al Milan, preferendolo alla concorrenza dell’Inter. Il giocatore poi si è sempre dichiarato milanista, un altro punto che lo candida prepotentemente come capitan futuro. Parlando di capitani del Milan, c’è da segnalare l’addio di Giacinti alle rossonere.

Il centrocampista inoltre è il capitano della nazionale under 21, dimostrando che non ha pressione ad indossare la fascia.