Un difensore rossonero passa alla Cremonese: arrivata l’ufficialità!

Il Milan continua a muoversi sul mercato, non solo in entrata ma anche in uscita, specialmente per quanto riguarda il reparto difensivo.

In cerca di un difensore da affiancare a Romagnoli e Tomori per il resto della stagione, il Milan nel frattempo ha ufficializzato il primo movimento in uscita nella retroguardia.

Si tratta di Kevin Bright, difensore rossonero classe 2003 della primavera, che secondo quanto riportato da Nicolò Schira, passerà alla Cremonese a titolo definitivo già da gennaio.

Giovane dal talento acerbo ma con un futuro garantito, certificato anche dalle sue prestazioni con la maglia delle giovanili rossonere.