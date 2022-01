Verso Milan-Genoa, Pioli ha deciso: chance dall’inizio per lui!

Questa sera il Milan tornerà a calcare il prato di San Siro dove andrà in scena il match tra i rossoneri e il Genoa di Andrij Shevchenko, valido per gli Ottavi di finale di Coppa Italia.

“Contro il Genoa giocheranno i migliori”, ha detto Pioli in conferenza stampa ieri. Il mister ha deciso che scenderà in campo dal 1′ Junior Messias, ritenuto in un ottimo momento di forma e utilizzato subito anche per far rifiatare Alexis Saelemaekers dopo la gara di Venezia.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, questa è la formazione titolare che oggbi giocherà: Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Maldini, Rebic; Giroud.