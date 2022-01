Verso Milan-Roma, che tegola per Mou: potrebbe giocare un esordiente!

Nella giornata di domani Milan e Roma scenderanno in campo in quel di San Siro per giocare il match valevole per la 20° giornata del campionato di Serie A.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, arrivano brutte notizie per il tecnico giallorosso José Mourinho.

Il suo portiere titolare Rui Patricio, infatti, non sembra aver smaltito l’infortunio che lo sta mettendo in difficoltà da giorni e, a causa di ciò, non è riuscito a portare a termine la seduta di rifinitura.

Rui Patricio, Roma

La sua presenza rimane in forte dubbio e, considerando che il secondo portiere Fuzato è risultato positivo al Covid, la Roma potrebbe presentarsi a San Siro con il classe 2002 Pietro Boer a difendere i pali.

Per lui si tratterebbe dell’esordio in Serie A.