Verso Milan-Roma, recupero importante per i giallorossi

Secondo quanto riferito da Sky Sport, quest’oggi Lorenzo Pellegrini si è allenato regolarmente a Trigoria dopo il suo infortunio nella gara contro il Torino lo scorso 28 novembre.

Il capitano della Roma ci sarà dunque giovedì 6 gennaio a San Siro contro il Milan, che vedrà sfidarsi entrambe le squadre per la prima volta nel 2022. I rossoneri sono alla ricerca dei 3 punti per recuperare il primo posto in classifica, i giallorossi cercano punti per avvicinarsi alla zona Champions.

Recupero importante per José Mourinho, che oltre al fantasista classe ’96 potrebbe avere a disposizione anche Tammy Abraham, anche lui infortunato contro la Sampdoria all’Olimpico.