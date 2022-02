Ballottaggio Kessié-Diaz: Pioli ha scelto il titolare!

Peppe di Stefano, intervenuto in diretta su Sky Sport 24, ha svelato la scelta di Pioli sul trequartista titolare in vista del match tra Salernitana e Milan che andrà in scena domani sera alle ore 20:45 all’Arechi.

Salernitana-Milan, Kessié, Brahim Diaz

Secondo quanto riportato dall’inviato, il tecnico rossonero avrebbe scelto Brahim Diaz, relegando così in panchina, per la seconda partita consecutiva, Franck Kessié.

Di sicuro non il miglior periodo da quando indossa la maglia del Milan per l’ivoriano che, nel corso della lettura delle formazioni della scorsa giornata di campionato contro la Sampdoria, è stato anche fischiato dai tifosi.