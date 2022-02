Berardi-Milan: la notizia che fa sognare i tifosi

Un campionato da sogno quello che sta vivendo Domenico Berardi assieme al club che lo ha cresciuto e lo sta formando a 360 gradi.

I 10 gol e 10 assist messi a referto in stagione finora lo incoronano come unico giocatore nei top 5 campionati europei in doppia cifra di gol e assist, o “double double” per gli appassionati del Basket.

Berardi, Milan, Sassuolo

Statistiche che hanno senza dubbio attirato l’attenzione delle grandi del calcio europeo e italiano, tra cui il Milan.

Maldini è ancora alla ricerca di un esterno destro in grado di permettere il salto di qualità alla squadra, e il numero 10 neroverde farebbe proprio al caso del Milan.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Sassuolo lo venderà solo ed esclusivamente in caso di un’offerta congrua alle richieste della società emiliana, ma il Milan ci proverà lo stesso.