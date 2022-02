Calabria rivela: “Lo farò con Ibra e Romagnoli!”

Queste le parole di Davide Calabria nel post partita di Milan-Sampdoria:

Sul momento della squadra:

“Siamo in uno stato di forma mentale e fisica molto importante. Siamo in un buon momento di forma”.

Sul suo momento di forma:

“Ho lavorato tanto per arrivare a questo livello. Sono molto contento e soddisfatto del mio percorso. Negli atteggiamenti bisogna essere impeccabili e a me piace poter essere d’esempio. Mi sento molto molto bene. Il mister mi lascia libero anche di svariare. Sono contento dell’apporto che sto fornendo alla squadra”.

Sulla corsa Scudetto:

“Siamo in fiducia e sicuri di quello che possiamo dare. Anche se siamo molto giovani abbiamo tanta voglia di vincere. Credo che abbiamo il pubblico migliore d’Italia che al momento ci sta dando davvero tanto. Forse non saremo la squadra più forte o più talentuosa della Serie A, ma la nostra voglia ci può portare ovunque”.

Su eventuali premi scudetto:

“Magari in settimana andremo a parlarne io, Ibrahimovic e Romagnoli (ride, ndr)”.





Il difensore del Milan ha rilasciato delle dichiarazioni anche a Milan Tv, canale ufficiale dei rossoneri:



Sulla porta inviolata:



“Lavoriamo tutti i giorni per non subire gol. Siamo una bella difesa, anche se abbiamo avuto qualche defezione importante durante il campionato. Siamo un gruppo solido e unito, che lavora tanto.“





Sui tanti falli fischiati:



“Oggi si poteva fischiare meno. Non è il mio ruolo giudicare, ma si perde ritmo. È uno sport di contatto. Non ha senso fischiare tutto, soprattutto col Var. Però ho notato un miglioramento nel nostro campionato.”