Calciomercato Milan, c’è la notizia su Botman

La dirigenza rossonera è assolutamente concentrata sulla stagione corrente, che vede il Milan lottare per lo scudetto e giocarsi l’accesso alla finale di Coppa Italia.

Il direttore tecnico Paolo Maldini e il direttore sportivo Frederic Massara, però, hanno già individuato l’obiettivo principale per la prossima stagione: Sven Botman, infatti, è uno dei nomi in cima alla loro lista dei desideri.

Botman, Lille, Milan

Il giovane difensore olandese, attualmente in forza al Lille, è stato cercato nel mese di gennaio da squadre come Newcastle e Tottenham, ma il Diavolo sarebbe in pole position.

La prossima estate, infatti, Botman potrebbe diventare un calciatore del Milan: a confermarlo, in giornata, è stata l’emittente britannica BBC.

I contatti con l’entourage del centrale difensivo sono stati avviati già in passato: il Milan ha scelto l’uomo a cui affidare le chiavi della difesa per i prossimi anni.