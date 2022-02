Memphis Depay, non sembra essere più felice della sua avventura spagnola al Barcellona. E stando a quanto riportato da Sport, vedrebbe la Serie A nel suo futuro.

Il giocatore è arrivato in Spagna a parametro zero, dopo l’esperienza in Francia col Lione. Nella prima parte di stagione con Koeman in panchina, l’olandese ha disputato 23 partite segnando 8 gol e fornendo 2 assist.

Il giocatore attualmente è però infortunato e il club a gennaio è intervenuto sul mercato. Acquistando tre calciatori che indubbiamente toglieranno spazio all’attaccante. Inoltre Xavi non sembra intenzionato a puntare su Depay come fatto da Koeman.

Da qui nasce il malumore dell’ex Lione, che qualora da qui a fine stagione dovesse trovare poco spazio, chiederebbe la cessione al club. Inoltre essendo arrivato a parametro zero e avendo preferito il Barcellona ad offerte più importanti, Depay chiederebbe la cessione a condizioni favorevoli.

Milan, Inter e Juventus, sempre secondo Sport, avrebbero già preso contatti con l’attaccante che sarebbe molto interessato ad una avventura in Serie A.