Inzaghi torna sul derby: l’ha detto sulla sconfitta!

La sconfitta in campionato nel derby, per 2-1 in rimonta contro il Milan, brucia ancora in casa nerazzurra.

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, presentando la partita di Coppa Italia contro la Roma in programma domani sera a San Siro, è tornato a parlare della stracittadina.

L’allenatore ex Lazio, già nell’immediato post partita del derby aveva recriminato sul fischio non arrivato in occasione del gol del pareggio di Oliver Giroud.

Giroud, Derby, Milan

Questo pomeriggio, durante la conferenza stampa, Inzaghi è nuovamente tornato sull’argomento: queste le sue parole a riguardo.

“Loro hanno tantissimi giocatori di qualità, un grandissimo allenatore come Mourinho e noi dovremo essere bravi ad avere quella voglia di rivalsa dopo un derby perso immeritatamente. Sappiamo che il calcio è fatto di episodi ed anche la Roma non sarà contenta perché viene da un pareggio in casa contro il Genoa, probabilmente, anzi sicuramente immeritato. Abbiamo subito una brutta sconfitta, ma dobbiamo essere razionali, bravi a capire che è successo, si è perso, però va guardato quello che di bello abbiamo fatto finora, tenercelo bene in mente e continuare con quello fatto in questi 6 mesi”.