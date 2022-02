In vista del derby: l’Inter può recuperare un calciatore!

Tra una settimana allo Stadio San Siro andrà in scena il derby di Milano valevole per la semifinale di Coppa Italia. Per quella data l’Inter potrebbe recuperare un calciatore: si tratta di Robin Gosens.

L’esterno, arrivato dall’Atalanta nel corso del mercato invernale, non ha ancora effettuato il suo esordio con la maglia nerazzurra. Il tedesco potrebbe rientrare nella lista dei convocati per il match di martedì prossimo.

Robin Gosens

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Gosens ha lavorato parzialmente con il gruppo questo pomeriggio. L’obiettivo di Inzaghi è quello di recuperarlo in vista del derby.

Stefano Cori