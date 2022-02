Florenzi: “Posso farlo per il mister e per la squadra”

Alessandro Florenzi, autore di un ottimo primo tempo, si è fermato ai microfoni di Sky al termine della prima frazione di gioco, terminata con il punteggio di 1-0 in favore del Milan grazie alla rete di Rafael Leao. Queste le parole del terzino rossonero:

Sulla giocata di Maignan su Leao:

“Non è una casualità. Sono cose che proviamo spesso in allenamento”.

Sulla partita e sul ruolo di terzino sinistro:

“Dobbiamo continuare a spingere per provare a chiudere la partita. Ruolo? Mi trovo bene, per il mister e per la squadra mi adatto a qualsiasi posizione”.