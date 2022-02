L’ex arbitro sicuro: “Gol Giroud? Io l’avrei fatto!”

Il derby giocato e vinto per 2-1 dal Milan sull’Inter è stato molto intenso, ricco di occasioni e di polemiche arbitrali.

In particolar modo, nell’occhio del ciclone è finito il gol del momentaneo pareggio rossonero siglato da Olivier Giroud.

Il francese, per recuperare il pallone e dare il là all’azione dell’1-1, si è scontrato con Alexis Sanchez che stava facendo ripartire l’azione nerazzurra.

Giroud, Milan, Gol

A tal proposito, durante la trasmissione “Maracanà” su TMW Radio, è intervenuto Mauro Bergonzi.

L’ex fischietto di Serie A ha commentato così l’episodio incriminato che ha sollevato il polverone:

“Contatto Giroud-Sanchez? Lì siamo sulla soggettività, non rientra nel chiaro ed evidente errore e il Var non interviene. Io in campo avrei fischiato fallo, perché è un intervento robusto che va oltre la soglia del fallo.“