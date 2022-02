Giroud non basta: Maldini vuole provarci per un big della Serie A!

Il Milan continua a volare sulle ali dell’entusiasmo dopo aver guadagnato, seppur con una gara in più, la testa della classifica ai danni dell’Inter.

Le esigenze del mercato, però, frenano l”eccitazione di tutto l’ambiente rossonero: ai rossoneri serve un centravanti.

Il solo Giroud, coadiuvato da Ibrahimovic e Lazetic, non basta: l’età avanza e si vede, e sia il francese che lo svedese non possono garantire costanza di rendimento lì davanti.

Belotti, Milan, Torino

Per questo motivo secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza avrebbe messo gli occhi su Andrea Belotti, in scadenza di contratto con il Torino a giugno.

L’attaccante della Nazionale Italiana rappresenta il profilo ideale per Maldini e Massara in quanto conosce il campionato italiano, e soprattutto perchè arriverebbe a zero.