Il giornalista: “Le possibilità di rinnovo di Kessié tendono allo zero”

Intervenuto a Sky Sport, Manuele Baiocchini è tornato a parlare della situazione del rinnovo di Kessie con il Milan. Rinnovo che, ad oggi, sembra lontanissimo:

“Potrebbe essere l’ultimo derby di Kessié. Secondo noi le possibilità di rinnovo del contratto sono pressoché tendenti allo zero. Non ci sono stati nuovi incontri dopo quello di Bologna, tra il procuratore di Kessie e il Milan, per parlare del rinnovo. L’offerta del Milan è ferma a 5 milioni più ottocentomila euro di bonus e non era stata accettata dal giocatore“

“Il Milan non ha mai ritoccato quell’offerta, quindi credo che ormai le parti possano considerarsi libere, con il giocatore che può firmare con un’altra squadra visto che ne ha diritto dal primo di febbraio. C’erano stati interessamenti da parte del Tottenham durante il mercato di gennaio, ma Kessié rimarrà al Milan fino a giugno e poi si svincolerà, come era successo a Donnarumma e Calhanoglu“.

Su Romagnoli: “Al momento non sembra esserci il rinnovo. Le parti si sono sentite più volte, con Raiola che è il suo procuratore, ma ancora non è stato trovato un accordo per il suo rinnovo di contratto. Non diciamo difficile quanto Kessie ma certamente molto complicato“.