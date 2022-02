Il Milan pensa al futuro: il giocatore è vicino!

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Milan è concentrato sul presente ma anche sul futuro. Il rinnovo di Theo è la testimonianza di tutto ciò e non solo.

I rossoneri infatti, negli scorsi giorni hanno incontrato gli agenti di Sven Botman, difensore centrale del Lille che già a gennaio era stato cercato da Maldini e Massara, ma senza successo. La squadra francese, infatti, ha sempre fatto muro per una sua ipotetica partenza poiché non c’era la volontà di lasciarlo partire a stagione in corso.

Sven Botman

L’olandese, corteggiato anche dal Newcastle, sembra comunque essere molto vicino ai rossoneri per l’estate. Sempre dal Lille potrebbe arrivare Renato Sanches, possibile futuro sostituto di Franck Kessié che non dovrebbe rinnovare il suo contratto.