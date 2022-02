Inter, Inzaghi perde un attaccante in vista del derby!

Guai in vista per Simone Inzaghi in ottica derby. Il tecnico nerazzurro, infatti, sarà costretto, quasi sicuramente, a rinunciare ad uno dei suoi attaccanti per la sfida contro il Milan.

Secondo quanto riportato da Sky, infatti, Felipe Caicedo nella giornata odierna avrebbe concluso in anticipo la sessione d’allenamento a causa di un leggero affaticamento muscolare.

Rischia dunque di slittare l’esordio per il neo acquisto nerazzurro, il quale potrebbe finire direttamente in tribuna. La prima partita con la sua nuova squadra potrebbe arrivare, dunque, martedì in occasione del match di Coppa Italia contro la Roma.