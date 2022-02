“Kessiè trequartista nel derby? Non mi dispiacerebbe”: l’ex rossonero si sbilancia!

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport in occasione del derby di Milano che si giocherà sabato, Demetrio Albertini ha detto la sua sulle possibili soluzioni in casa Milan.

Ecco le sue dichiarazioni:

“In mezzo sanno palleggiare, da entrambe le parti. Vedere un Milan disposto così non mi dispiacerebbe. Kessie trequartista? Sa muoversi tra le linee e in pressione su Brozovic può alternarsi con Tonali, che sa fare tutto. Sandro è un altro giocatore rispetto all’anno scorso: si è scrollato di dosso la timidezza del giovane ed è diventato un calciatore di consistenza. Chi decide la sfida? Chi fa gol. Se Ibra sta bene, farà paura come sempre. Ma se sta lontano dalla porta perde efficacia, e in questi mesi oggettivamente è successo spesso