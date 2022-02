L’attaccante svela: “Nel 2015 sono stato ad un passo dal Milan!”

Retroscena svelato da parte di Stefano Okaka, attaccante dell’İstanbul Başakşehir con trascorsi in Italia con le maglie di Roma, Modena, Brescia, Bari, Parma, Spezia, Sampdoria e Udinese:

“Avevo 24 anni e mi sentivo pronto per il salto di qualità: nel 2015 era praticamente fatta per il mio passaggio al Milan ma alla fine presero Destro. E lo stesso è successo con l’Inter, quando c’era Mancini. Dopo l’esperienza da giovanissimo con la Roma, avrei potuto misurarmi con un’altra big. Invece, sono ripartito dall’Anderlecht. Un club prestigioso, ma in un campionato inferiore rispetto alla Serie A”.