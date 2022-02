Leao da record: raggiunto Sheva!

Rafael Leao è l’uomo in più di questo Milan. Il portoghese sta trascinando i rossoneri a suon di gol e prestazioni, salvando più volte i suoi compagni da situazioni scomode.



Tralasciando i problemi relativi al caso con lo Sporting Lisbona e il Lille, il numero 17 rossonero ha eguagliato una leggenda come Shevchenko. Infatti, secondo Opta, con il gol di ieri sera contro l’Udinese, Leao è il secondo giocatore del Milan a segnare in tutti i giorni della settimana.

Leao Record Sheva

Evitando tutti i paragoni possibili e immaginabili, il portoghese è sulla buona strada per diventare un top player, al quale mancano un pizzico di continuità e cattiveria sotto porta.



Il Milan è vicino a chiudere per il suo rinnovo, con la speranza che Leao possa culminare il suo percorso di crescita.



Francesco Scanu