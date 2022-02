Maignan sul ricordo di Donnarumma: “Rispondo così!”

Mike Maignan, portiere del Milan, aveva parlato così ieri sera dopo la schiacciante vittoria del Milan sulla Lazio in Coppa Italia:

Sul derby vinto: “Il derby è molto importante per Milano, per noi era importante anche per la classifica”.

Gianluigi Donnarumma

Sulla gara contro la Lazio: “Abbiamo giocato con la giusta mentalità, abbiamo giocato con intensità e abbiamo vinto la partita. La Coppa Italia è una competizione importante per noi”.

Su sé stesso: “Sono molto esigente, per un portiere i dettagli sono fondamentali. Io cerco di fare al meglio il mio lavoro”.

Su Donnarumma: “Io non sono venuto per far dimenticare Gigio, ma per fare il mio lavoro”.