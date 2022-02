Marani: “Il Milan è la squadra più forte in una cosa”

Il noto giornalista Matteo Marani è intervenuto nel consueto appuntamento a Sky Sport 24, commentando così il grande momento del Milan:

Milan, Pioli

“È un momento magico per il Milan. Questo risultato è frutto di uno spirito che contraddistingue il club rossonero. Per spirito intendo unità e visione comune tra tutti. Pioli ha meriti enormi. Stanno facendo tutti bene. Il Milan sta avendo una grande continuità. Forse non è la più forte, ma il Milan mentalmente è più forte di tutti, ha uno spirito impressionante“.