Salernitana-Milan: ci sarà lui in panchina! Avete letto?

Il Milan di Stefano Pioli riprenderà la propria marcia verso lo scudetto sabato 19 febbrario, alle ore 20:45 contro la Salernitana, allo stadio Arechi.

La sfida contro i ragazzi di Stefano Colantuono sarà molto importante per i rossoneri, determinati a mantenere il vantaggio sull’Inter.

Colantuono, Milan, Salernitana

In panchina, per la Salernitana, secondo quanto trapelato nelle ultime ore ci sarà ancora Colantuono: non è previsto alcun ribaltone nell’immediato.

Nonostante le voci che vedrebbero la dirigenza sondare altri profili, il pareggio di Genova è stato determinante per l’attuale tecnico, che dunque guiderà i suoi all’impresa contro il Milan.