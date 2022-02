Milan stratosferico contro la Lazio, sarà ancora derby

La super vittoria di ieri sera, contro la Lazio, ha confermato che il Milan c’è. I rossoneri, dopo la vittoria contro l’Inter in campionato, hanno guadagnato l’accesso alle semifinali di Coppa Italia battendo i capitolini.

Due successi importantissimi nei quali si sono visti carattere e capacità di non mollare, contro i nerazzurri, e la consapevolezza del gruppo di essere ormai diventati grandi, contro i biancocelesti.

La sfida di ieri sera, però, ha detto anche altro. I rossoneri giocano bene, controllano il match e si proiettano verso un altro derby.

Milan-Lazio, Coppa Italia

Proprio così, sarà ancora Milan-Inter, dalla lotta scudetto a quella per la Coppa Nazionale. Infatti, anche l’Inter ha passato il turno, contro l’altra romana.

Quest’aria non si respirava da tanto a Milano, troppo, vista la storia e la caratura dei due club.

Milan e Inter sono tornate protagoniste. La vicinanza in vetta alla classifica in campionato e l’approdo di entrambe in semifinale di Coppa sono l’esempio.

La speranza è quella di rivederle protagoniste anche in Europa, come qualche anno fa.

Adesso, però, non c’è tempo di pensare al futuro. A breve le due squadre si rincontreranno, con la possibilità per l’Inter di avere la rivincita dopo il ko di sabato scorso in campionato e con il Milan che può dimostrare ancora una volta di essere tornata ad essere una big.