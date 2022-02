Milan-Udinese, le formazioni ufficiali: torna titolare un big!

Manca meno di un’ora al fischio d’inizio di Milan-Udinese, anticipo di questa 27^ giornata di Serie A. Calcio d’inizio che avverrà 5 minuti dopo, ovvero alle 17:50, decisione presa dalla Lega come protesta alla guerra in Ucraina.

Torna titolare Kessiè, vista l’assenza di Bennacer che ha rimediato una squalifica contro la Salernitana. Ancora out Ibrahimovic, guiderà l’attacco il francese Olivier Giroud, 7 gol finora in campionato. Attesi allo stadio quasi cinquantamila tifosi per spingere la squadra rossonera verso una vittoria fondamentale in ottica scudetto.

Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:

MILAN(4-2-3-1) Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Leao; Giroud

UDINESE (3-5-2) Silvestri, Becao, Marì, Perez, Molina, Makengo, Walace, Arslan, Zeegelaar, Deulofeu, Beto