Nesta sicuro: “Non posso dirvi chi è il mio erede per un motivo!”

Alessandro Nesta è stato inserito oggi nella Hall of Fame del calcio italiano della FIGC. Un importante riconoscimento per lo storico difensore del Milan, che ha poi risposto a qualche domanda sulla sua carriera e non solo:

“Vincere il Mondiale nel 2006 è stata una gioia infinita. Venivamo da Calciopoli, eravamo considerati le pecore nere, ci guardavano come quelli scorretti. Abbiamo avuto la forza di far cambiare opinione a tutti. Probabilmente c’erano squadre più forti di noi, ma quello che è successo prima di andare in Germania ci ha dato una spinta in più“

“Il mio erede? Se dico che un giovane è bravo e che mi assomiglia poi lo brucio, lasciamo stare. L’avversario più difficile da marcare è stato Ronaldo il brasiliano, una furia! Mentre è più arduo indicare il compagno di squadra più forte… dico Maldini così metto d’accordo tutti, ma non è facile scegliere perché ho avuto la fortuna di giocare con tanti campioni”.