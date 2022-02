Novità per Milan-Udinese: biglietti in vendita a 1 euro!

In occasione della sfida contro l’Udinese, il Milan ha lanciato un’iniziativa per movimentare l’ambiente al San Siro.

Grazie all’aumento della percentuale di tifosi presenti negli stadi, venerdi il Meazza potrà ospitare circa 57.000 spettatori.

Per avvicinarsi il più possibile al sold out, la società rossonera ha avviato la “Promo Friends“.

Milan, Udinese, Biglietti

In parole povere, chi acquista un biglietto intero – o un biglietto Under 30 oppure Over 60 – ha diritto a ben 3 tagliandi aggiuntivi al costo di 1 euro ciascuno.

I prezzi per gli Under 30 e gli Over 60 partono rispettivamente da 9 e 19 euro, sempre in base ai settori che vengono scelti.