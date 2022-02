Nuovo torneo negli USA: la Lega Serie A valuta la nuova proposta

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, la Lega Serie A starebbe pensando ad un nuovo torneo, per le 20 squadre presenti nel campionato italiano, da disputare negli Stati Uniti.

L’idea sarebbe nata dalla necessità di garantire un’attività costante a tutti gli atleti che rimarranno a disposizione dei propri club, e che quindi non partiranno con le rispettive nazionali in occasione dei prossimi mondiali.

Torneo, USA, Lega Serie A

Quest’ultimi, infatti, avranno la particolarità di svolgersi durante il periodo invernale, ovvero nel bel mezzo del campionato di Serie A.

A spiegarne meglio i dettagli ci ha pensato l’Head of Competitions della Lega Andrea Butti:

“Siamo in una fase embrionale, stiamo studiando questo progetto che abbiamo sul tavolo da un paio di mesi. Non è una cosa estemporanea. Siamo partiti da una base sportiva: in un Mondiale partecipano 736 calciatori di tutte le nazionali qualificate. In Russia, chi ne ha mandati di più è la Premier League con 109. Questo numero ci serve come base di partenza: in Lega di A ci sono circa 650 calciatori tesserati tra le varie squadre. Mandandone 80, 85, ne restano un numero cospicuo libero da impegni sportivi per un mese e mezzo due, visto che il campionato sarà sospeso dal 13 novembre all’inizio di gennaio“.