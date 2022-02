Parla il ds della Spal: “Maldini? Vi spiego perché non è arrivato”

Il direttore sportivo della Spal, Giorgio Zamuner, ha parlato in conferenza stampa del tentativo della squadra militante in Serie B per Daniel Maldini, poi fallito. Le sue parole:

“Daniel è un giocatore dall’enorme potenziale e si era aperto uno spiraglio. Una volta che il Milan ha fatto le sue valutazioni, abbiamo dovuto rinunciare a intavolare i discorsi e andare oltre ai sondaggi effettuati”.

Daniel Maldini vs Spezia

Il trequartista rossonero, che nella corso della stagione ha realizzato una sola rete contro lo Spezia, avrebbe potuto concludere la stagione 21/22 nella squadra emiliana per crescere, maturare ed essere un giocatore più pronto a giugno.

La valutazione della dirigenza rossonera è stata però diversa, data anche la carenza di scelte in quel reparto per mister Stefano Pioli.