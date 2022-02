Pioli in conferenza: “Domani non ci sono pronostici. C’è uno step che ci manca!”

Alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter, Stefano Pioli interverrà in conferenza stampa per presentare il terzo derby stagionale.

SpazioMilan, presente a Milanello, ne propone come di consueto la diretta testuale.

“La squadra si è avvicinata con grande attenzione, è solo il primo round, cominciare bene sarebbe molto importante“.

“La testa fa stare più lucidi, secondo me arriviamo in un momento della stagione decisivo, abbiamo fatto un percorso straordinario, ora ci giochiamo la finale di Coppa Italia e le prime posizioni della classifica, possiamo fare molto meglio. Abbiamo seminato, ora dobbiamo raccogliere. Ci manca lo step di arrivare a vincere, è il più difficile, ho fiducia nei miei giocatori“.

“Inter? La stagione è stata difficile per tutte le squadre. Il campionato è molto equilibrato. Domani sera non ci sono pronostici, credo che nei derby serva vincere i duelli individuali”.

“Settimana importante ma non deciderà le nostre sorti”.

“Abbiamo già affrontato periodi importanti con partite pesanti. Questa sarà una settimana molto importante, ma che non deciderà le nostre sorti: in Coppa Italia ci sarà il ritorno, dopo Napoli in Serie A ci saranno altre 10 partite“.

“Tonali? È un giocatore importante, ma abbiamo le alternative per sostituirlo al meglio”.

“Abbiamo bisogno di queste partite. Dobbiamo contare sul nostro modo di giocare: serve coraggio e forza”.

“Vogliamo vincere tutte le partite. Siamo concentrati sulla partita di domani, perchè ci teniamo molto”.



“I numeri quando sono così grandi non mentono mai. Abbiamo avuto delle difficoltà: non siamo stati in grado di chiudere le partite e, allo stesso modo, non siamo riusciti a controllare certi tipi di partite. L’abbiamo pagato a caro prezzo”.

“Udinese? È stata una questione di atteggiamento, ci siamo abbassati troppo e abbiamo subito situazioni pericolose in area. È la nostra forza andare con molto ritmo, ma ci sono momenti in cui è anche giusto gestire con più semplicità senza smettere di andare avanti ed attaccare. Serve addormentare tra virgolette un po’ la partita, ma ciò non significa di non attaccare, ma continuare a guardare in avanti”.

“Krunic? Ho fatto le mie valutazioni nelle ultime partite, se non l’ho utilizzato è per valutazioni si. Ma gode della mia fiducia, è disponibile per giocare domani”.

“È una partita che durerà 180 minuti, un derby porta tanti sviluppi anche dal punto di vista dell’umore”.

“Non abbiamo mai fatto parte della nostra mentalità e non sta succedendo questo, ma nelle ultime due partite siamo calati dal punto di vista della qualità. Giochiamo di squadra, cercando di sfruttare le caratteristiche dei singoli perché abbiamo giocatori forti“.

“Quota scudetto a 84 punti? Non lo so, Max (Allegri, ndr) è molto bravo, ero anche io bravo in matematica. Le prime squadre si giocheranno Scudetto e Champions: 33 punti a disposizione sono tanti, ma quanti ne serviranno non lo so. Il Napoli è l’unica squadra che ha fatto più punti di noi dopo Natale. Il campionato è molto difficile e tutte le partite sono molto difficili, difficile fare una previsione. Più di 80 sicuro”.

“Ibrahimovic a Napoli? Sta meglio ma va analizzato giorno per giorno”.

“Florenzi è forte, ho la fortuna di avere due terzini forti e simili. È un titolare del Milan, vedrò che scelte fare domani e poi domenica per Napoli. Sono molto contento del suo apporto quotidiano”.

“Kessie con il freno a mano tirato? Molto dipende dalle vostre valutazioni e dal fatto che ha segnato molti meno goal, ma sta facendo un grande lavoro in fase di non possesso”.