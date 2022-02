Pioli l’ha detto su Kessie: avete sentito?

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro la Salernitana. Partita importante per confermare la momentanea prima posizione in classifica.

Il tecnico rossonero si è soffermato anche sulla condizione di Kessie e sul ballottaggio di domani tra l’ivoriano e Brahim Diaz.

Kessie, Pioli, Milan

Le sue parole:

“Kessie? Lavora sereno. L’ho visto come sempre: lavora per il Milan e sono contento. Così come di tutti.

Ballottaggio Kessie-Brahim Diaz? Scelgo in base alle partite e in base ai nostri avversari. Molto dipende anche dalla condizione fisica, che in questo momento è buona di tutti i giocatori del Milan“