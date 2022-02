Problema mentale per i rossoneri: basterà Ibra?

Il pareggio di ieri sera con l’Udinese ha fatto intravedere diversi problemi, su tutti quello mentale.

Dopo il derby vinto, la squadra di Stefano Pioli ha fatto fatica a chiudere le partite (eccezion fatta per il quarto di finale di Coppa Italia con la Lazio), mostrando anche limiti dal punto di vista realizzato.



I rossoneri sembrano aggrapparsi alle giocate di Leao e a qualche guizzo di Theo Hernandez, mentre stanno mancando a livello di prestazione Brahim Diaz e Kessie, quest’ultimo fischiato dai tifosi anche contro i bianconeri di Cioffi.

Ibrahimovic Milan Udinese

A questo si sommano le ultime difficoltà di vittoria contro le squadre di bassa classifica. Spezia, Salernitana e Udinese rappresentano un campanello d’allarme che può essere risolto con il rientro di Ibrahimovic.



Lo svedese è l’uomo che sta mancando di più a livello psicologico a tutta la squadra. Lo scorso anno, con il suo rientro con il Benevento, la squadra ha cambiato faccia, ritrovando prestazioni e energie a livello mentale, centrando l’obiettivo Champions League. Il ritorno in campo si prospetta per la sfida con il Napoli, una sfida scudetto che aiuterà a capire se il Milan è pronto per un grande obiettivo come lo Scudetto.



Nel frattempo c’è un derby di Coppa Italia, contro un’Inter che, forse, sta peggio dei rossoneri sotto certi punti di vista e non si può non approfittarne.



Francesco Scanu