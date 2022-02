Romagnoli si allontana dal Milan: La richiesta del difensore!

Non è tutto oro ciò che luccica: l’ultima grande prestazione di Alessio Romagnoli contro la Lazio, molto probabilmente, non cambierà quelle che sono le sorti del suo futuro.

Futuro che lo inquadra lontano da Milano, forse a Torino sponda Juventus, a causa della sua elevata richiesta economica per il rinnovo.

Il difensore ex Roma infatti, chiede 3.5 milioni di euro per rinnovare, mentre la dirigenza sarebbe disposta ad offrirgli uno stipendio massimo di circa 3 milioni a stagione.

La differenza tra domanda e offerta è davvero minima ovviamente ma, secondo quanto riportato da Tuttosport, il vero ostacolo della trattativa resta la situazione di stallo tra club e giocatore.

Nessun passo in avanti della società così come per il giocatore: il Milan attende e valuta i possibili scenari.