La soluzione per il manto di San Siro, non succedeva da 10 anni!

Il prato di San Siro nel mese di gennaio è stato preso di mira da calciatori ed allenatori di Milan, Inter e non solo. Il manto erboso dello Stadio, con la sua pessima condizione, potrebbe aver influito sulla buona riuscita degli incontri calcistici

Sabato alle ore 18:00 andrà in scena la stracittadina di Milano e per far sì che il campo si presentasse nel migliore dei modi per questa importante sfida è stata adottata una soluzione. La Repubblica ha svelato il lavoro che è stato svolto nel corso di questi giorni.

Secondo quanto riportato dal quotidiano il fitto calendario ed il freddo potrebbero aver influito sul campo. Durante la sosta del campionato è stata effettuata una rizollatura da 500mila euro. In queste ore il prato si presenta con chiazze a varie tonalità di verde. Verrà pitturato per il derby, per salvare il colpo d’occhio, come avveniva fino ad una decina di anni fa.

Stefano Cori