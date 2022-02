Capienza stadio, tornare al 100%? Il sottosegretario chiarisce!

In italia la variante Omicron sta rallentando ed il Paese vorrebbe tornare, passo dopo passo, ad una graduale ma completa normalità.

Al centro del dibattito c’è la capienza degli stadi italiani, attualmente a mezzo servizio e con norme discretamente severe per entrarci.

San Siro, Milano, Serie A

Il sottosegretario al Ministero della Salute Andrea Costa, è intervnuto sulla questione durante la trasmissione radiofoniva Gr Parlamento.

Ecco nel dettaglio le sue parole a riguardo:



“I tifosi hanno voglia di tornare allo stadio, i segnali stanno andando nella giusta direzione e confido che presto ci sarà il tutto esaurito. I dati continuano ad essere positivi, io credo che entro la fine del mese di marzo si possa arrivare alla capienza del 100%. Comprendo la richiesta di Gravina, il calcio ha patito molto in questi anni di pandemia. Riavere gli stadi pieni significa avere fiducia e un sostegno economico. Dal 1 marzo si tornerà al 75% poi da lì a breve si potrà arrivare al 100%. Già per la Nazionale a Palermo? Non lo escludo”