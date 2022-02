ULTIM’ORA: Arriva la decisione del giudice sportivo su Theo Hernandez!

I fatti accaduti nel Derby di Milano, hanno lasciato degli strascichi pesanti.

Foto: Getty Theo Milan Derby

Il giudice sportivo ha disposto una giornata di squalifica per Theo Hernandez (per il rosso rimediato nei minuti finali), con relativa ammenda di 5.000 euro per il terzino rossonero.

La motivazione:

“Il giocatore si è reso responsabile di un fallo grave di gioco e per aver assunto al 50′ del secondo tempo, un atteggiamento provocatorio nei confronti della tifoseria avversaria. Infrazione rilevata dalla Procura Federale”.

In casa Inter, invece, è arrivata la notizia della squalifica di Bastoni che salterà le prossime due giornate di campionato. Fermato per un turno anche l’allenatore dei nerazzurri, Simone Inzaghi. Ammenda anche per Lautaro Martinez.