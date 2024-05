Conceicao-Milan, l’annuncio non lascia dubbi: stoccata a sorpresa

Sulla sponda rossonera del Naviglio, da settimane non si parla altro che del sostituto di Pioli: Conceicao e Fonseca i nomi più gettonati.

In casa Milan è arrivato il momento di tirare le somme e programmare il futuro: la squadra rossonera ha terminato il proprio Campionato in seconda posizione, dietro i cugini nerazzurri e davanti ai bianconeri; in questo modo, il Milan si è aggiudicato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

La stagione dei rossoneri è stata piuttosto tormentata: nel momento più importante della stagione, i ragazzi di Pioli hanno perso terreno dalla capolista e sono usciti ai gironi della coppa dalle grandi orecchie. Il cammino europeo è proseguito in Europa League, ma si è interrotto ai quarti di finale contro la Roma. Una stagione, dunque, non da Milan, con la Curva Sud che nelle ultime giornate di Campionato ha protestato in silenzio contro la gestione della squadra. Il Milan ha bisogno di ripartire e trovare una nuova strada, e per questo dalla prossima stagione non ci sarà più Stefano Pioli sulla panchina rossonera: il cambiamento principale avverrà dunque in panchina.

Futuro allenatore Milan, l’ex rossonero non ha dubbi

Nelle ultime settimane, si è parlato tanto del sostituto di Stefano Pioli: tanti sono stati i nomi di allenatori accostati alla panchina rossonera, in particolare Sérgio Conceição e Paulo Fonseca. Il primo, attualmente al Porto, avrebbe dovuto rescindere il proprio contratto con il club portoghese, mentre il secondo a fine stagione lascerà il Lille. Secondo le ultime indiscrezioni, a firmare il contratto per la panchina del Milan sarà Paulo Fonseca: la decisione presa dalla dirigenza rossonera è stata discussa, anche da alcuni ex calciatori e allenatori legati all’ambiente Milan.

Conceiçao era quello che secondo me aveva le caratteristiche per poter influire di più sotto l’aspetto tecnico-tattico e caratteriale. Da fuori ho sempre ribadito che avrei preso un allenatore che avesse dimostrato una cattiveria maggiore.

Quelle sopra riportate sono le parole dell’ex difensore rossonero Alessandro Costacurta, intervenuto dagli studi di Sky Sport: l’ex calciatore ed ora opinionista, avrebbe preferito che ad allenare il Milan la prossima stagione fosse Conceicao, tecnico con più grinta e cattiveria rispetto a Fonseca. Non è l’unico a pensare questa cosa, perchè poche ore prima anche Sacchi si è dichiarato non d’accordo con la scelta dell’ex tecnico della Roma. L’ufficialità deve ancora avvenire, ma molto probabilmente Fonseca sarà il nuovo tecnico rossonero.