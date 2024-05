“Sondato da un top club della Premier”, il giornalista svela il retroscena: c’entra Fonseca

Milan, Paolo Ziliani si è espresso su quello che potrebbe essere il prossimo allenatore del Milan: Paulo Fonseca. Il giornalista ha svelato un retroscena sul tecnico.

Ieri sera a San Siro si è ufficialmente conclusa la stagione 23/24 del Milan e con lei anche la storia in rossonero di Stefano Pioli. L’obiettivo era quello di chiudere il cerchio con una bella vittoria, ma il Milan si è fatto rimontare nel secondo tempo dalla Salernitana che ha salutato la Serie A con un pareggio contro una big. Le emozioni provate dal popolo rossonero ieri sera sono state forti, prima il saluto a Kjaer, poi a Giroud ed infine a Pioli. Termina così un pezzo di storia rossonera che ha regalato al Milan il suo diciannovesimo scudetto.

Da domani la società e la dirigenza rossonera inizieranno a gettare le basi per quello che si vuole diventi un progetto vincente nel tempo. Il primo punto da mettere bene a fuoco è sicuramente la scelta del prossimo allenatore che guiderà la squadra durante il prossimo campionato e non solo. Una volta definito questo tassello allora si potrà iniziare la scelta dei nuovi rinforzi da aggiungere alla rosa, giocatori che siano adatti al tipo di gioco che il nuovo tecnico del Milan vorrà proporre. I nomi accostati al Diavolo in queste ultime settimane sono stati diversi ma quello che sembra essere il più insistente è quello di Paulo Fonseca.

Ziliani difende Fonseca ma non risparmia le critiche ad Ibra

In merito al futuro del prossimo allenatore del Milan, il giornalista Paolo Ziliani ha voluto esprimere il proprio pensiero in merito alla ricerca del nuovo tecnico da parte della dirigenza milanista. Di seguito le parole di Ziliani condivise sul proprio profilo “X”:

“Fonseca? Un incapace. L’odiosa campagna denigratoria verso un allenatore che a Liverpool è stato addirittura in lizza per il dopo Klopp. Pochi lo sanno, ma nella rosa dei 12 allenatori valutati dai Reds per sostituire Klopp c’era anche il portoghese che il mondo Milan ferocemente avversa: e dire che nessuno eccepì ai tempi delle investiture date a Brocchi, Inzaghi, Giampaolo. I nomi degli altri 11. Il vero errore di Ibrahimovic & company? Lasciarsi sfuggire Thiago Motta”.

Insomma Ziliani con questo tweet ha voluto difendere l’allenatore che per molti non è il profilo adatto a guidare il Milan verso un futuro di successi. Al contrario di quanto si dice, il giornalista ha voluto specificare con un retroscena che Fonseca è stato sondato anche dallo stesso Liverpool, che non è di certo una squadretta qualunque.