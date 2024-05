News Milan, la novità su Fonseca: le ultime

Milan, Niccolò Ceccarini si sbilancia sul futuro della panchina rossonera: le novità sull’arrivo di Paulo Fonseca a Milano.

Ieri sera è ufficialmente terminata l’avventura di Stefano Pioli sulla panchina del Milan e da domani la dirigenza rossonera potrà finalmente iniziare a prendere alcune decisioni importanti. Il futuro della panchina del Milan sembra essere ormai già scritto: secondo le ultime indiscrezioni, infatti, i primi giorni di giugno saranno decisivi per la firma di Paulo Fonseca in rossonero. Il tecnico portoghese piace molto sia per la sua esperienza in Italia che in Europa. Il suo gioco è prettamente offensivo, come gli allenatori emergenti di questi ultimi anni, e ha una certa propensione a lavorare con i giovani, punto che interessa molto alla dirigenza milanista.

Il probabile arrivo di Fonseca a Milano è diventato ormai un tema ricorrente ma ancora manca l’ufficialità vera e propria da parte del club. La società ha voluto aspettare la fine del campionato per concentrarsi solo sul mercato e sulla costruzione di un progetto futuro vincente. Tanti sono i pareri che l’eventuale presenza di Fonseca sulla panchina rossonera sta scaturendo, alle dichiarazioni si è aggiunto anche Niccolò Ceccarini.

Ceccarini sicuro: “Fonseca ha scelto la società rossonera”

Nel corso del suo consueto Editoriale per TMW Ceccarini ha fatto il punto su quello che sarà il futuro della panchina del Milansoffermandosi appunto in modo particolare sul nome diPaulo Fonseca. Queste le sue dichiarazioni:

“Il mercato deve ancora entrare nel vivo ma già in queste ore sta offrendo spunti interessanti. Cominciamo dalle panchine. Nel giorno del saluto a Pioli, la sensazione è che si vada sempre più forte su Paulo Fonseca. Con l’ormai ex tecnico del Lille l’accordo è molto vicino. Il Marsiglia ci ha provato ma la scelta dell’allenatore portoghese è la società rossonera. Forse servirà ancora qualche giorno prima che tutti i tasselli vadano al loro posto ma l’intesa si troverà sulla base di un biennale con opzione sul terzo anno. Insomma la strada è tutta in discesa e il Milan presto potrà annunciare il nuovo tecnico. Poi toccherà ai dirigenti, a Furlani, Moncada e Ibrahimovic aiutarlo con il mercato a costruire una squadra fortemente competitiva che possa tornare a lottare a breve per lo scudetto”.

Insomma per il giornalista non ci sono dubbi Fonseca sarà il prossimo allenatore del Milan, serve solo un po’ di tempo per mettere appunto alcune cose e poi arriverà l’annuncio ufficiale da parte del club. La scelta di Fonseca sarà solo l’inizio di questo mercato rossonero che poi proseguirà con la selezione dei vari rinforzi che si aggiungeranno alla rosa rossonera.