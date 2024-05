Prossimo allenatore Milan, Ibrahimovic enigmatico: il post spiazza tutti

Zlatan Ibrahimovic spiazza tutti tramite un post su Instagram. Scherzo o suggestione? Ecco cosa sta succedendo.

Il Milan ha salutato Stefano Pioli. La società ha organizzato una bella cerimonia per dare il degno addio al tecnico dello storico Scudetto di due anni fa. C’è adesso però pressione sulla dirigenza. Furlani e Cardinale lavorano senza sosta per chiudere per Paulo Fonseca. L’attuale allenatore del Lille è prossimo alla panchina rossonera. L’ex Roma far sicuramente discutere. Anche Zlatan Ibrahimovic dirà la sua riguardo la nuova guida tecnica del club. Lo svedese sta facendo parlare di sé con un post enigmatica su Instagram.

Ibrahimovic: il post che farà clamore

Zlatan Ibrahimovic dopo il ritiro è subito entrato a far parte della dirigenza del Milan. Il club rossonero gli ha dato un ruolo cucito su misura. Lo svedese ha lavorato per tutta la stagione a stretto contatto con Furlani e Moncada. Con compiti che riguardano molto la parte tecnica, l’ex attaccante ha però anche preso parte alle ricerca per il nuovo allenatore. Sta però facendo discutere l’ultimo post comparso sulla pagina dell’ex Barcellona e Juve.

La foto ritrae Ibrahimovic seduto sulla panchina di San Siro. Anche le parole usate come descrizione lasciano però parecchi dubbi. Lo svedese ha infatti scritto: “4-3-3“. C’è sicuramente dell’enigmatico in questo post su Instagram. Si tratta molto probabilmente di un modo per far parlare di sé, cosa non strana se peraltro si guarda al personaggio. La certezza però non c’è ed ecco quindi che i tifosi sono partiti con le suggestioni del caso, sarebbe incredibile vedere l’ex attaccante come nuovo allenatore del Milan.

Il club continua a lavorare per chiudere per il portoghese Paulo Fonseca. L’ex Roma è pronto a firmare un triennale da 3 milioni di euro. In casa Milan sono pronti ad aprire il nuovo ciclo. Se la dirigenza avrà avuto ragione solamente il tempo lo dirà, quello di certo è che saranno mesi infuocati per tutti gli addetti ai lavori rossoneri. I tifosi sperano che la prossima stagione ci sia un Milan più forte e si augurano che il nuovo tecnico possa raggiungere traguardi importanti.

Zlatan nel frattempo ha deciso di incendiare la piazza. Il post lascia spazio all’immaginazione e, senza dubbio, lo svedese era ben consapevole della sua azione. Ibra ha partecipato alla ricerca del nuovo allenatore e starà ridendo della grossa davanti alle mille ipotesi che ha generato.