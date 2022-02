Tonali: “Abbraccio con Pioli? Lo faccio per un motivo”

Finisce 1-0 il primo tempo tra Milan e Udinese. A San Siro, i rossoneri conducono grazie al gol di Leao.

Prima frazione di gioco compatta per gli uomini di Pioli, l’Udinese non si è reso mai veramente pericoloso in questo periodo di tempo.

A fine primo tempo, ecco le parole di Tonali a DAZN:

SU PARTITA – “Ho abbracciato il mister Pioli perché sappiamo che è una partita difficile, difficile da sbloccare e bisogna stare concentrati. Sappiamo che sarà un secondo tempo difficile”

Alessio Dambra