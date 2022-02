Tonali: “Non lo faremo in questo momento, sarebbe da stupidi”

Sandro Tonali, intervenuto ai microfoni di Sky al termine del match contro la Sampdoria, ha analizzato così la partita:

Sulla settimana perfetta dei rossoneri:

“Si definiamola così, perché meglio non si poteva fare. Di sicuro ora non dobbiamo fermarci. Ripartire da zero e pensare partita dopo partita”.

Sullo spirito all’interno dello spogliatoio:

“Ci siamo parlati ad inizio anno nello spogliatoio. Siamo consapevoli di cosa ci possano dare queste vittorie consecutive “Credo sia evidente che molti giocatori di questa squadra sono dentro al Milan in tutto e per tutto. Ci conosciamo da tanto e si è visto anche oggi.“



Il centrocampista ha poi parlato ai microfoni di DAZN:



Sul momento della squadra da due anni a questa parte:



“Se togliamo questi due anni, il tifoso non era così felice come oggi.

Noi ricambiamo il supporto dei tifosi in campo. Ogni partita cambia. Oggi non era semplice. Io sono felice di quello che sto facendo.“



Una battuta poi su Maignan e i suoi passaggi:



“Sicuramente perché non è una cosa che non si vede tutti i giorni. Siamo felici per lui. Ci prova spesso a fare questi lanci. Lui a centrocampo al posto mio? Sarebbe una bella sfida. Mike si impegna dalla mattina alla sera. Ha la fortuna di avere molti compagni francesi che lo aiutano, non io però (ride).“