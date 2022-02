“Una delle peggiori partite della stagione!”, avete letto?

“Una delle peggiori partiti della stagione!” Il Corriere della Sera descrive così l’occasione mancata dal Milan sul possibile allungo sull’Inter che, oggi contro il Sassuolo, possono tornare in testa. E anche il Napoli può approfittarne.



I rossoneri, dopo essere andati in vantaggio hanno peccato di superbia: le diverse uscite – sbagliate – di Maignan sono la fotografia del match contro la Salernitana, alla quale vanno fatti i complimenti per la prestazione.

Leao Milan Salernitana

Il Corriere della Sera, nonostante le critiche, fa riferimento alla mancanza ancora di tante partite. La possibilità per ripartire subito c’è e si chiama Udinese, a San Siro, quando il Milan saprà in quale posizione si troverà: prima, seconda o addirittura terza.



Difficile trovare aspetti positivi della serata. L’unico, forse, sarebbe Ante Rebic, tornato al gol dopo tanto tempo e che può rivelarsi una carta importante per Stefano Pioli.



Francesco Scanu